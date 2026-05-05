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Wohnquartier Bureau a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 36357
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mamilla

Über den Komplex

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Das Hotel liegt in der begehrtesten Gegend von Jerusalem, in einem authentischen, pastoralen und ruhigen Komplex. Großer Hauptraum, Tagungsraum von 63 m2, 9 Einzelbüros mit Fenstern von je 11 bis 17 m2. Gut gepflegt, Aufzug, Parkmöglichkeit. Mehrwertsteuer zzgl. MwSt.

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Jerusalem, Israel
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