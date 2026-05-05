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Wohnquartier Appartement 4 pieces centre ville

Naharija, Israel
von
$523,900
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ID: 36467
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Jabotinsky

Über den Komplex

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Im Zentrum von Nahariya, in einer ruhigen und gesuchten Straße. Es hat einen großen, niedrigen Preis: Balkon/Terrasse, mamad, Aufzug, Keller, Parkplatz und geräumig und hell!

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Naharija, Israel
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