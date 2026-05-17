  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israel
von
$3,16M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36605
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in einer strategischen Lage von Bat Yam. Modernes Design, optimierte Volumina, Terrassen mit Meerblick/Stadtblick auf Boden, Orientierung und Typologie. Typologien verfügbar • Apartments 2, 3 und 4 Zimmer • Penthouses auf den oberen Etagen Dienstleistungen 5 Sterne ⭐ Schwimmbad ⭐ Sporthalle ⭐ Spa & Wellness ⭐ Dachausbau ⭐ rund um die Uhr ⭐ Konzession ⭐ Wohnraum ⭐ Coworking Spaces Anlagebedingungen • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 41% 6 Monate vor der Schlüssellieferung • 39% bei Schlüssellieferung Details von Plan Plan A:3 Stück • 75 m2 + 15 m2 Terrasse • Süd/Ost / Nord Plan B: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Nord/Ost Plan C:3 Stück • 75 m2 + 11 m2 Terrasse • West / Nord / Ost Plan D: 4 Stück • 97 m2 + 11 m2 Terrasse • Nord / West / Süd Plan E: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Süd/West Plan F 4 Stück • 88 m2 + 12 m2 Terrasse • West / Süd / Ost Geschäftskontakt Mordecai Khayat Der Agences® – Spezialist für neue Projekte in Israel

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel
Ra’anana, Israel
von
$9,10M
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$463,050
Wohnviertel Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,60M
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$2,95M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,16M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$994,700
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jedem Detail für ein …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,802
Herzog 21 Kiryat Shmuel, Anfang Rehavia 6. Stock Aufzug 3 Zimmer Apartment Badezimmer mit Dusche Balkon mit herrlichem Blick Privates Dach mit Außenküche, Jacuzzi und spektakulärem Blick Gesichertes Zimmer (Mamad) Voll möbliert Architekturdesign
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$930,559
Schönes Geschäft Projekt auf Bat Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv, 1200 Meter vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2 Zimmer-Apartments im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise. Flexibler Zeitplan. Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen