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Wohnquartier 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35971
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

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VERKAUF – 2 Zimmer mit Parkplatz Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe von Sheinkin und Shouk HaCarmel, entdecken Sie eine Wohnung ideal in einem Gebäude. 45 m2 – 2 Stück 5. Stock, ruhig im Rücken Mamad oben Privatparkplatz Guardian und Fitnessraum. Geforderter Preis: 2 900 000 Ein seltenes Anwesen, perfekt für Hauptwohnsitz, Fuß-zu-Erde oder Mietinvestition.

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