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Wohnquartier Magnifique penthouse a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 36577
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Haus 5. Stock Privater Aufzug direkt in der Wohnung 130 m2 Hohe Decken Architekturdesign 5 Stück Parental Suite mit eigenem Eingang Unfurniert, ausgenommen Herd, Backofen und Geschirrspüler 3.5 Badezimmer Arnona: ca. 16.000 Mitbesitzkosten: 290 Mamad (safe room) im Apartment Große Terrasse + Service Balkon Privates Dach – große Terrasse mit einem unverbauten und herrlichen Blick auf den Knesset Zentrale Klimaanlage Bodenheizung Große Debarras / Stauraum Keine Parkplätze

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Jerusalem, Israel
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