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Wohnquartier Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Chadera, Israel
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ID: 35733
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNegev

Über den Komplex

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BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Küstengebiet Olga de Hadera. Eigenschaften: ✅ Duplex Penthouse mit 5 Zimmern von 150 m2 ✅ Sonnenterrasse von 50 m2 ✅ 8. und 9. Stock ✅ 2 Elternsuiten und ein sicheres Zimmer ✅ Geräumiges Wohnzimmer ✅ 3 Badezimmer und 3 Toiletten ✅ Aufzug ✅ Parkplatz ✅ Riesiges Potenzial ✅ In der Nähe der Autobahnausfahrt Tel Aviv, Haifa ✅ 5 Minuten mit dem Auto von Moul Ha'Hof Handelsdorf ✅ 10 Gehminuten vom Meer entfernt! Eine einmalige Gelegenheit! Ra'hel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera Berufsabschluss - 313736 Beezrat Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea !

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