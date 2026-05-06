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Wohnquartier Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Aschkelon, Israel
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ID: 36060
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

Über den Komplex

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Verkaufen – Magnificent Apartment 5 Zimmer in Dimri Tower, Ashdod Diese hervorragende 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in der renommierten Residenz des Dimri Tower, im Herzen des beliebten Stadtviertels in Ashdod, bietet eine außergewöhnliche Lebensqualität, mit Blick auf das Meer. Mit einer Fläche von 159 m2, mit einer Terrasse von 15 m2, diese geräumige und helle Wohnung befindet sich im 13. Stock, bietet einen unverbauten und atemberaubenden Blick auf das Meer. Eigenschaften: Moderne Residenz mit Pool und Fitnessraum Mamad (safe room) Zentrale Klimaanlage Private Tiefgarage In der Nähe aller Annehmlichkeiten (Shops, Schulen, Transport, etc.) Eine seltene Gelegenheit in bester Lage, ideal für eine Familie oder für eine High-End-Investition. Um absolut gesehen zu werden!

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Aschkelon, Israel
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