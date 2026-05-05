  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalem, Israel
von
$928,486
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36522
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Columbia, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnprojekt auf Kiriat Menahem, angrenzend an Kiriat Yovel, bestehend aus 2 Türmen von 31 Etagen und 3 Gebäuden von 9 Stockwerken. Das Projekt befindet sich am Fuße der neuen Straßenbahn. Große Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung. Flexibler Zeitplan mit Zahlungsmöglichkeiten. Lieferung vier Jahre.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau potentiel au centre de nahariya
Naharija, Israel
von
$425,880
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam
Bat Yam, Israel
von
$801,060
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$980,200
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Chadera, Israel
von
$4,59M
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$15,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$928,486
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Chadera, Israel
von
$1,67M
Neues Programm in Hadera: eine strategische Lage zwischen Tel Aviv und Haifa. Sie suchen ein neues Projekt a hadera Eine neue und außergewöhnliche Adresse im Herzen der Stadt Mordecée Khayat lädt Sie ein, dieses großartige, neue Wohnprojekt im Stadtzentrum zu entdecken. Drei moderne Gebäud…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,80M
Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, ohne Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,35M
ZU VERKAUFEN – DIE PENTHOUSE DER RÜCKEN IN DER TEL-AVIV Ideal als Investition oder Fuß-zu-Erde. Nur 658/m2!!! Nur wenige Schritte vom Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard und nur 5 Minuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex in einer komplett renovierten St…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen