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Wohnquartier Nouveau projet boutique standing

Jerusalem, Israel
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ID: 36368
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Asher Viner

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Wir freuen uns, unser brandneues exklusives Produkt im renommierten Stadtteil Arnona von Jerusalem präsentieren zu können. Im Shop-Projekt "Bustan Arnona" bestehend aus nur 6 Etagen mit 22 Wohnungen im Gebäude. Letztes Penthouse 4 Zimmer von 139m2 + 54.5m2 Terrassen soucca. Das Innen- und Außendesign wurde sorgfältig entworfen, um einen modernen und komfortablen Lebensstil zu bieten, während intakt die friedliche und grüne Atmosphäre der Nachbarschaft. Die Apartments sind geräumig und hell, mit High-End-Finishs und modernsten Annehmlichkeiten. Das Penthouse verfügt über zwei Parkplätze und einen unterirdischen Keller. Das Penthouse verfügt über eine riesige Soucca Terrasse, ideal für den Panoramablick auf Jerusalem. Das Arnona Bezirk ist der ideale Ort für Familien, junge Paare und Profis, die nach Ruhe und Bequemlichkeit suchen. Arnona ist mit seinen vielen Grünflächen, lokalen Geschäften und ausgezeichneten Schulen eine der beliebtesten Viertel in Jerusalem. Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, Ihnen ein Traumhaus in einem der schönsten Gegenden von Jerusalem zu bieten. Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu diesem exklusiven Produkt. Sofortige Lieferung

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