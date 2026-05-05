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Wohnquartier Spacieux

Jerusalem, Israel
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ID: 36516
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Keren HaYesod, 27

Über den Komplex

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Rehavia Nachbarschaft, zentrale Lage. 4 Zimmer 100 Quadratmeter, Wohnung mit viel Potenzial, sehr geräumig, 4 Richtungen, Balkon, Soucca und Parkplatz.

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Jerusalem, Israel
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