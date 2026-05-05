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Wohnquartier Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles

Ramat Gan, Israel
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ID: 36293
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

Über den Komplex

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Im Wohngebiet von Ramat gan Exchange Außergewöhnliches Luxus-Penthouse 29. und letzte Etage 200 m2 Wohnfläche + 100 m2 Terrasse Voll ausgestattet und bereits möbliert von hohem Stand 2 Parkplätze + Keller Die Wohnungen im Gebäude wurden im Durchschnitt bei 42.600 Nis/m2 verkauft (in der Tabelle Link der Verkäufe gemacht) wissen, dass das 2. Penthouse in Tower Nr. 1 verkauft wurde 13.5 million von Nis, und wir bieten diese außergewöhnliche Wohnung zum Preis von 39.200 Weder m2, das ist 9,800.000 sh Unglaubliches Zahlungsangebot: 1. Zahlung von 6 Millionen auf Unterschrift und der Rest in 3 Jahren, mit der Übergabe von Schlüsseln aus der 1. Zahlung. Dies bedeutet, dass Sie bereits Mieten erhalten können (Schätzung zwischen 25 und 30.000 Nis / Monat), und sogar in den ersten 3 Jahren verkaufen Erwerbsteuer für einen Touristen: 8%

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