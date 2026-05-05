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Wohnquartier Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon

Aschkelon, Israel
von
$980,200
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ID: 36435
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jedem Detail für ein funktionales und komfortables Interieur gestaltet. Im Erdgeschoss, luxuriöse Eingangshalle mit eleganten Akzenten, die das Projekt charakterisieren, auch große Parkplätze und Stauräume. Das Projekt ist nur einen kurzen Spaziergang von einem lebhaften Einkaufszentrum, einem High-Tech-Park und Bahnhof entfernt, umgeben von Grünflächen und Bildungseinrichtungen für alle Altersgruppen. Die perfekte Kombination zwischen ländlicher Ruhe und urbanem Lebensstil.

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Aschkelon, Israel
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