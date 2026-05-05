  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Maison arabe

Wohnquartier Maison arabe

Jerusalem, Israel
von
$16,90M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36501
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Authentisches arabisches Haus 720/1000 m2, viel Charakter, Garten, Terrasse, hohe Kuppeldecken, riesiges Land, herrlicher Dachblick, 8 private Parkplätze.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$3,65M
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,59M
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$4,90M
Wohnviertel Appartement neuf 5 pieces lumineux a jerusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,64M
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Naharija, Israel
von
$337,324
Sie sehen gerade
Wohnquartier Maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$16,90M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,07M
Zu verkaufen – Fabulous Penthouse in einem historischen Gebäude im Herzen von Tel Aviv! 5 Stück 4 Schlafzimmer (einschließlich eines sicheren Zimmers) 2 Badezimmer 3 Toiletten Private Dachterrasse mit Möglichkeit, einen Jacuzzi zu installieren 130 m2 Indoor + 20 m2 Terrasse + 70 m2 Dach Kein…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$574,262
Ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das die Kunst des lebendigen Luxus in einem lebendigen und wachsenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-geschossige Gebäude mit 102 Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern, Grundgarten, Penthouses und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jede…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de jardin
Wohnviertel Rez de jardin
Naharija, Israel
von
$1,03M
Großer Gartengrund Im neuen Stadtteil Shimon Peres entdecken Sie diese herrlichen 5 Zimmer auf dem Gartenboden mit seltenen Bänden: ca. 200 m2 Wohnfläche und 170 m2 südwestlich freistehender Garten. Ruhig, Luxus und Privatsphäre garantiert. Nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum, dem Bahnhof…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen