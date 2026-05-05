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Wohnquartier Beau 3 pieces renove avec balcon souccah

Jerusalem, Israel
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ID: 36499
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Aza, 38

Über den Komplex

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Im Herzen von Rehavia, Straße Azza, in der Nähe von Geschäften, Restaurants und Bus: im 3. Stock ohne Aufzug, Wohnung 3 Zimmer 70m2 groß komplett renoviert, große Schlafzimmer, 3 Orientierungen, mehrere kleine Balkone einschließlich einer schönen Soccah, Klimaanlage in jedem Zimmer, gemeinsame Keller.

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Jerusalem, Israel
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