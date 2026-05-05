  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam

Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam

Bat Yam, Israel
von
$895,700
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36495
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr schönes neues Projekt im Herzen von Bat Yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen. Von 2 Zimmern bis Penthaus von 1,900.000 sh. ALLE APPARTMENTE sind mit einem PARKING verkauft.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$3,211
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$811,200
Wohnviertel Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana
Ra’anana, Israel
von
$4,25M
Wohnviertel Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$706,420
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam
Bat Yam, Israel
von
$895,700
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$989,326
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$777,400
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Alle anzeigen Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aschkelon, Israel
von
$523,900
4 Zimmer eingeschossige Innenstadt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen