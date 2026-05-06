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Wohnquartier Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Netanja, Israel
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06.05.26
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ID: 35668
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    HaRav Kook, 32

Über den Komplex

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Nur wenige Schritte von Kikar Haatzmaout und den Stränden von Netanya, in einem kürzlich renovierten Gebäude, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung im 3. Stock auf 8 mit Aufzug. Großes helles Wohnzimmer mit moderner offener Küche, drei Ausstellungen (Süd, Nord, West) gewährleisten natürliches Licht den ganzen Tag lang, ungehinderte Aussicht, Klimaanlage, private Parkplätze und Schutz im Erdgeschoss des Gebäudes. Wohnung verkauft möbliert und sofort verfügbar. Ideale Hauptresidenz, direkt am Strand oder Investition in kurzfristige Miete.

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Netanja, Israel
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