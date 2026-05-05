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Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec balcon souccah

Jerusalem, Israel
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ID: 36370
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

Über den Komplex

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Am gefragtesten Standort Kiryat Yovel – an der Grenze von Ramat Denya und Ramat Sharet, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahnlinie, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Malha, Parks und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. In einem kürzlichen Gebäude nach der Bewehrung (Tama 38), mit Aufzug von Shabbat und Zugang komplett ohne Schritte, ist eine moderne 3-Zimmer-Wohnung, nur vor einigen Jahren gebaut. Fläche von 77 m2 gut angeordnet, hell mit zwei Orientierungen! Schöne Terrasse von 12 m2, teilweise angepasst für die Soccah, mit offenem und grünem Blick. Die Wohnung umfasst auch: • Eine Master Suite mit eigenem Duschbad • Ein zusätzliches Badezimmer mit Badewanne • Ein sicheres Zimmer (mamad) • Zentrale Klimaanlage • Bodenheizung • Und ein privater Abstellraum im Cadastre (Tabou)

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Jerusalem, Israel
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