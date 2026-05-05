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Wohnquartier Neuf

Aschkelon, Israel
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ID: 36477
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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Nordgarten Der dritte und letzte Komplex entstand im Agamim Bezirk von Ashkelon. Der North Garden ist ein Komplex bestehend aus 10 6-stöckigen Gebäuden, jedes Gebäude enthält nur 15 Wohnungen. Darüber hinaus genießen Sie einen öffentlichen Garten und Sportmöglichkeiten sowie einen einfachen Zugang zum städtischen Schwimmbad und einem Tennisplatz in der Nähe. Der Komplex befindet sich in der Nähe von verschiedenen Bildungseinrichtungen, einem Einkaufszentrum, Freizeit- und Erholungskomplexen und in der Nähe der wichtigsten Verkehrswege. Elektrizität -Tripha Vorbereitung auf eine Mini-Zentralklimaanlage Ein TV-Intercom Kommunikationspunkte: Telefon und Fernsehen in jedem Zimmer Schalter in Räumen Vorbereitung für Deckenventilator in Räumen Ein Schalter am Eingang zum Einschalten und Ausschalten aller Beleuchtung im Haus Timer für einen elektrischen Heizkörper Wohnungssystem zur Überwachung und Kontrolle des Stromverbrauchs Qualität Innentüren Elektrische Speicher (ohne Badezimmer) Keramikputz In den 3 Zimmern Wohnungen - in den trockenen Räumen, Granitboden Keramik 60/60 In Wohnungen 4, 5, Zimmer und Appartements mit Garten - in trockenen Zimmern Boden Granit Porzellan 80/80 In Penthouses - Bodenbeläge in trockenen Räumen - Porzellan Granit 80/80 (für Böden von 3-4 Stück) Porzellan Granit 100/100 (für Böden von 5-6 Stück) Terrasse Gartenhahn In einigen Penthouses - die Vorbereitung eines Jacuzzi In Wohnungen und Penthouses mit Garten - ein Gaspunkt

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Aschkelon, Israel
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