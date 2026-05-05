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Wohnquartier Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36446
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Martin Buber

Über den Komplex

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Die einzige Residenz mit 2 Zimmern mit Balkon am Meer! Traumlage: vor dem Strand "Miami", wo sind alle trendigen Restaurants und Cafés. In der Nähe des Supermarktes "Victory", der Caterer "La Mamounia", der großen "Parc des Pirates", Transportmittel... Einzigartig in Ashdod, 2 Zimmer 52 m2 mit 6 m2 Balkon, mit 2 Aufzügen, mamad, Parkplatz, Klimaanlage... Schau nicht mehr, du wirst nirgendwo anders finden!

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Aschdod, Israel
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