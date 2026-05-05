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Wohnquartier Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Aschdod, Israel
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ID: 36405
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rogozin

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Gunshot! zum Verkauf Rue Rogozin Wohnung zu renovieren Meerblick! Der Wert dieses Produkts einmal renoviert kann über 3 Millionen... Mamad, Klimaanlage, Parkplatz, sehr zentral. Gebäude mit 2 Aufzügen einschließlich eines von Shabat

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Aschdod, Israel
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