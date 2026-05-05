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Wohnquartier Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36404
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Exodus, 11

Über den Komplex

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Sehr selten! In der Residenz Sarfati, rue Exodus, am Yachthafen, 4 Zimmer-Wohnung mit Terrasse von 24 m2 Meerblick. Das Hotel liegt im 5. Stock, 2 Aufzüge im Gebäude einschließlich eines von Shabbat. Wohnung komplett renoviert, sehr modern, 50 Meter vom Strand entfernt. Hinweis auf Kenner.

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Aschdod, Israel
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