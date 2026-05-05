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Wohnquartier Magnifique rdc avec 3 unites independantes

Jerusalem, Israel
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$2,40M
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ID: 36375
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tiltan, 7

Über den Komplex

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Kleines Gebäude von nur 3 Besitzern. Ferienwohnung 4 Zimmer 110m2 + 150m2 offizielle Terrasse/Garten. Schönes Wohnzimmer, offene Küche, 3 Schlafzimmer einschließlich Hauptschlafzimmer (mamad), 2 Badezimmer, Klimaanlage, 3 Orientierungen. + 3 unabhängige Einheiten gemietet 10.000sh, mit der Möglichkeit, sie an der Wohnung durch Treppe mit einer Vorbereitung bereits im Wohnzimmer zu befestigen. Zwei Einheiten (ca. 20-25m2) auf dem Erdgeschoss Parkplatz und Keller-Account gebaut, und eine Einheit (ca. 20m2) unter der Terrasse.

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Jerusalem, Israel
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