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Wohnquartier Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Aschdod, Israel
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ID: 36438
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kinneret

Über den Komplex

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Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, 5 Zimmer in 4 umgewandelt, bei "Youd Alef" rue Kineret. Unerlaubter, sonniger Meerblick, hochwertige Annehmlichkeiten. Nicht ernst.

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Aschdod, Israel
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