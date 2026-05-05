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Wohnquartier Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36270
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

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Nahalat Benyamin Street 116 zum Verkauf Exklusiv Neues Gebäude 2,5 Stück in 2 Stück umgewandelt 50m2 mit Balkon von 5m2 2. Stock Aufzug Preis : 2950.000

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Tel-Aviv, Israel
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