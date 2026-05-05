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Wohnquartier Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon

Aschkelon, Israel
von
$676,000
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ID: 36433
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-geschossige Gebäude mit 102 Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern, Grundgarten, Penthouses und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jedem Detail für ein funktionales und komfortables Interieur gestaltet. Im Erdgeschoss, luxuriöse Eingangshalle mit eleganten Oberflächen, die das Projekt charakterisieren, mit großen Parkplätzen und Abstellräumen. Nur wenige Schritte von einem lebhaften Einkaufszentrum, High-Tech-Park und Bahnhof, umgeben von Grünflächen und Bildungseinrichtungen für jedes Alter. Die perfekte Kombination zwischen ländlicher Ruhe und urbanem Lebensstil.

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