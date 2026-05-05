  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Appartement a vendre renove a ashdod

Wohnquartier Appartement a vendre renove a ashdod

Aschdod, Israel
von
$963,300
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36383
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Moshe Ibn Ezra, 11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf renoviert in Ashdod von 154 m2 mit Keller in "HE" in der Nähe von Geschäften, Schulen, Synagogen, Bus

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Israel
von
$2,873
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Chadera, Israel
von
$3,20M
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$422,500
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre renove a ashdod
Aschdod, Israel
von
$963,300
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerusalem, Israel
von
$5,408
Rehavia / Shaarei Hesed – KKL 23 ✨ Apartment 4 Zimmer neu – 97 m2 ? Terrasse von 10 m2 ?️ Voll möbliert – High-End-Services ?️ Ferienwohnung ? 2. Stock mit Aufzug ? Privatparkplatz ? Soforteintrag
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Alle anzeigen Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Neu auf dem Markt! Zum Verkauf ausschließlich in der 49 Herzog Street, in der Nähe des charmanten Rehavia Bezirk, gegenüber dem renommierten Nayot Bezirk, auf der zukünftigen Straßenbahn. In einem Tama 38 Projekt des renommierten Unternehmens Yated, mit Design-Eingangshalle und Aufzügen, bi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Alle anzeigen Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Aschkelon, Israel
von
$594,880
In der Nähe des Meeres, Stadtviertel, in der Nähe von Geschäften
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen