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Wohnquartier Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces

Naharija, Israel
von
$872,040
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ID: 36377
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    HaPnina

Über den Komplex

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Im neuen Stadtteil Akhziv, schöne Wohnung 5 Zimmer von ca. 120m2 mit Terrasse von 20m2 und schönem Meerblick. Das Hotel liegt im 6. Stock auf 8 umfasst Keller, Parkplatz, 2 Aufzüge.

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Naharija, Israel
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