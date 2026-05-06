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Wohnquartier Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Tel-Aviv, Israel
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06.05.26
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ID: 35578
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bnei Moshe, 21

Über den Komplex

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Bei 25 rue Bnei Moshe, nur wenige Schritte von Yehuda Maccabi entfernt, ist ein hervorragendes T3 Apartment exklusiv zu verkaufen. Ungefähr 74 m2 Wohnfläche, sehr hell. Geräumig, elegant und renoviert. 1. Stock und eine Hälfte ohne Aufzug. Ruhige Straße.

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Tel-Aviv, Israel
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