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Wohnquartier Akhziv nouveau quartier 4 piEces vue mer

Naharija, Israel
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$628,680
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ID: 36376
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

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Schöne 4-Zimmer-Wohnung, neu, hell und geräumig. Mit einer Fläche von 110 m2 umfasst es einen 14 m2 großen Mirpeset, einen Keller, einen Parkplatz und einen Aufzug. Mit herrlichem Meerblick liegt es im 2. Stock eines 8-stöckigen Gebäudes, in der neuen Wohnumgebung von Akhziv.

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Naharija, Israel
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