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Wohnquartier Coup de foudre

Aschkelon, Israel
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ID: 36461
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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Außergewöhnlicher Fall zu ergreifen! In der neuen Gegend von Agamim, in einem kleinen Gebäude von 5 Etagen, Erdgeschoss 4 Zimmer von 100 m2 Wohnfläche + 50 m2 Garten. Amerikanische Küche, IA-Strom, Master-Schlafzimmer mit Bad und Ankleideraum, zentralisierte Klimaanlage, Parkplatz. Soforteintrag. Sehr gutes Produkt für Lebensraum und Investitionen. Beschlagnahmt werden!

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