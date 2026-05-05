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Wohnquartier Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Jerusalem, Israel
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$2,37M
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ID: 36371
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Gideon Hausner, 11

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Wunderschönes Reihenhaus auf einer Ebene 5 Zimmer als neu! Privater Eingang zur Straße, 4 Orientierungen, ca. 165m2 roh, riesiger sehr grüner Garten rund um das Haus, großes geräumiges Wohnzimmer, ausgestattete Küche, sehr schöne Annehmlichkeiten, Master-Suite mit Ankleidezimmer und Bad, zwei Badezimmer, zentrale Klimaanlage, Fußbodenheizung, 3 Toiletten, 2 überdachte Parkplätze und Keller!

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