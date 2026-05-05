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Wohnquartier Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36339
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

Über den Komplex

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Nur 200 Meter vom Meer entfernt. Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem berühmten Viertel Neve Tzedek entfernt. Projekt Highlights: • Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität • Baugenehmigungen erhalten • Lieferung in 60 Monaten geplant • Bankgarantie – Bank Discount • Bau von Yaron Tivat, anerkannter Branchenexperte • Innenlandschaftliches Grundstück von 200 m2 entworfen von einem renommierten Landschaftsarchitekten • Rohe Betonfassade und High-End-Oberflächen • Design Eingangshalle mit 4 Panoramaaufzügen mit Blick auf die Terrasse Beispiele für Apartments: • 75 m2 + 15 m2 Terrasse, Meerblick von 7 500 000 • 69,5 m2 + 12,5 m2 Terrasse ab 6 900 000 • 54 m2 + 7 m2 Terrasse, Meerblick von 5 300 000 • 99 m2 + 14 m2 Terrasse, Meerblick von 10 600 000 • 96 m2 + 44 m2 Terrasse von 13 000 000 Viele andere Wohnungen bis 123m2 + 40m2 Terrasse

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