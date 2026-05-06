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Wohnquartier Appartement de luxe a louer a jerusalem waldorf astoria

Jerusalem, Israel
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ID: 35529
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

Über den Komplex

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Waldorf Astoria – Luxusresidenzen, Jerusalem In einer der prestigeträchtigsten Residenzen Jerusalems 4 Stück 3 komplette Suiten 2 Wohnräume 2 Küchen 250 m2, voll möbliert hoch stehend Balkon Parkplatz Sicherheitsdienst (Vormund) prestige lobby Preise inkl. Gebühren (Vaad Bayit)

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Jerusalem, Israel
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