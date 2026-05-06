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Wohnquartier Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35571
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bilu, 36

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Exklusiver Verkauf An 36 rue Bilu (Lunz Ecke), in der gesuchten Innenstadt In einem schönen Gebäude erhalten (vor etwa 4 Jahren) Studio mit Zwischengeschoss Einzigartig! Sehr hohe Decken Fläche: 46 m2 plus Zwischengeschoss von 17 m2. Erdgeschoss: Küche, Bad und Bad. Das Zwischengeschoss verfügt über einen Kleiderschrank und einen Raum für Waschmaschine, Trockner und elektrischen Heizkörper. Die Wohnung ist renoviert, hell und komfortabel! Elektrische Fenster

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