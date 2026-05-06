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Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer

Bat Yam, Israel
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ID: 35973
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Balfour, 83

Über den Komplex

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Im Herzen von Bat Yam, in einer beliebten zentralen Straße, genießt diese Wohnung eine ideale Lage: nur 400 m vom Meer und in der Nähe aller Annehmlichkeiten des Alltags, Geschäfte und Transport. Ferienwohnung 3 Zimmer hell 74m2 3. Stock mit Aufzug Zentrale Lage, in der Nähe von Meer und Annehmlichkeiten Mieten derzeit 6 500 / Monat Renovieren → wichtige Wertschöpfungspotenzial

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