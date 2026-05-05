  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
von
$828,100
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36319
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Design und Funktionalität. Das Gebäude besteht aus 9 Etagen und 38 2 bis 4 Zimmer-Appartements sowie geräumigen Penthouses mit unverbauten Aussichten und High-End-Finishs. Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon, einen Parkplatz und ein ordentliches Innendesign, in jedem Detail gedacht. Eine ideale Wohnumgebung Daniel Art Bat Yam verbindet das urbane Leben harmonisch mit Lebensqualität. Das Projekt hat eine zentrale Lage, in der Nähe des Meeres, Hauptverkehrswege, Einkaufszentren, Schulen und Freizeitbereiche. Die Bewohner genießen somit ein praktisches, angenehmes und inspirierendes Alltagsleben in einem sich entwickelnden Viertel.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau 3 pieces renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
von
$1,99M
Wohnviertel 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$870,012
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$828,100
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Alle anzeigen Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Naharija, Israel
von
$872,040
Im neuen Stadtteil Akhziv, schöne Wohnung 5 Zimmer von ca. 120m2 mit Terrasse von 20m2 und schönem Meerblick. Das Hotel liegt im 6. Stock auf 8 umfasst Keller, Parkplatz, 2 Aufzüge
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Dieses Apartment befindet sich in der sehr begehrten Gegend von Kerem HaTemanim, nur wenige Gehminuten vom Meer, Shouk HaCarmel, Allenby Street und Kempinski und Royal Beach entfernt. Wohnung von 72 m2, im zweiten Stock, mit drei Zimmern mit einem sonnigen Balkon. Das Anwesen ist komplett r…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,67M
Selten auf der Gegend: High-End Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden von Ashdod, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, in der zweiten Linie des Meeres. Eine Immobilie, die Komfort, Privatsphäre und Lebensqualität bietet, ideal für eine Familie oder eine außergewöhnliche …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen