  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanja, Israel
von
$1,22M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36191
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Suchen Sie ein neues Projekt in Netanya? Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben. Das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einem der gefragtesten Standorte von Netanya. Projektcharakter: Die Architektur des Wohnturms, das moderne Design und die Zugänglichkeit des Projekts machen es zu einem sehr begehrten Ort. Alles ist in Reichweite und zu Fuß erreichbar. Hohe Leistung: Lobby dekoriert von Designer, 2 ultraschnelle und moderne Aufzüge inklusive Chabbatic. Jede Wohnung ist mit einem unterirdischen Parkplatz verkauft. Weiße Aluminium Außenbeschichtung. Der Bau begann. Lieferung Mai / Juni 2025. Bankgarantie. Merkmale der Wohnung : Bodenbeläge im ganzen Haus 80x80, zentralisierte Klimaanlage, hochwertige Badezimmermöbel, Mixer Armaturen, hochwertige Innentüren, anpassbare Küche, hängende Toilette, elektrische Jalousien im ganzen Haus. Wohnung von 2 Zimmern 60 m2+20m2. Wohnung von 4 Zimmern 110m2+22m2. Atemberaubende Aussicht auf die Kikar und das Meer. Besuchen Sie Ihre zukünftige Wohnung.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf guivat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aschdod, Israel
von
$1,27M
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$706,420
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,84M
Wohnviertel A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer
Bat Yam, Israel
von
$1,83M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,22M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Standbau 3. Stock mit Aufzug / Parkplatz und Keller 80m2 Netto + Balkon 2 Schlafzimmer mit Einbauschränken + 2 Badezimmer Ruhig / grün / auf der Straße Seltenes Produkt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Netanja, Israel
von
$676,000
Schöne 2 Zimmer (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) mit Mirpeset in Soukka. Westexposition. Schöne Meerblick. Ideal für Fuß-zu-Erde oder Investitionen. Parkplatz und Keller inbegriffen. Sofort verfügbar. Mamad inklusive
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Aschdod, Israel
von
$743,600
Verkauf in Ashdod : Ein echter Liebling! 4 Zimmer-Wohnung – 128 m2 mit Balkon von 10 m2 bietet einen völlig unverbauten Blick auf den Park, ohne gegenüber. Das Apartment befindet sich in einer begehrten Residenz von 8 Etagen, mit 2 Aufzügen einschließlich eines Aufzugs von Shabbat, verfügt …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen