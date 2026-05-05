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Wohnquartier Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

Jerusalem, Israel
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ID: 36372
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Rath, 5

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Im Herzen von Bayit Vegan, am Fuße von Synagogen, Schulen und Geschäften: kleines Gebäude von nur 4 Etagen mit Aufzug, überdachten Parkplatz und großen Keller von 12m2. Penthouse 4 Zimmer, umgebaut in 5 sehr einfach, mit riesiger Terrasse von 50m2 Soccah auf Panoramablick auf Jerusalem! Allein auf dem Boden. 4 Orientierungen, sehr großes, sehr helles Wohnzimmer mit herrlichem Blick, separate Küche, zentrale Klimaanlage, Parkplatz und großen Keller.

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Jerusalem, Israel
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