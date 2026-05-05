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Wohnquartier En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Jerusalem, Israel
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ID: 36521
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

Über den Komplex

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Sehr schönes Projekt an Kiryat Yovel an der Grenze zum Ramat Denya. Ein Wohnort von 3 Gebäuden, darunter 2 Gebäude von 9 Etagen und 1 von 16 Etagen. Große Auswahl an Wohnungen mit großen Balkonen von 2 bis 5 Zimmern mit Erdgeschoss und Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung, Keller für einige Wohnungen reserviert. Lieferung 50 Monate. Startpreis für eine 2-Zimmer-Wohnung: 67 m2 mit 12 m2 Terrasse: 2300000 nis. Das Bezirk Kiryat Yovel genießt eine herrliche Aussicht und befindet sich in einer strategischen Lage mit einem optimalen Zugang zu den Hauptstraßen, einschließlich Begin Boulevard und Golomb Street. Die Gegend ist auch ideal in der Nähe des Einkaufszentrums Malcha und des Stadions Teddy. In der Nähe befinden sich die Stadtteile Beit VeGan sowie Ramat Denya und Ramat Sharet.

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Jerusalem, Israel
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