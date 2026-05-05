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Wohnquartier Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36279
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin

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zum Verkauf In der schönen Betsalel-Komplex mit Fitnessraum und Wache Nahe am Strand, shuk und Sheinkin 2 Zimmer sehr großzügig 60m2 Sehr schöner Balkon von 8m2 4. Stock mit Aufzug Tiefgarage 4.800.000 Nis

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Tel-Aviv, Israel
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