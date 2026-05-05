  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanja, Israel
von
$811,200
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36286
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Ussishkin, 19

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung mit einem sehr geräumigen Wohnzimmer, sehr klar und völlig unbeobachtet Blick. Das Hotel liegt in der Nähe des Kikar und des Strandes. Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$706,420
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aschkelon, Israel
von
$503,620
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Naharija, Israel
von
$872,040
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$811,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Aschdod, Israel
von
$963,300
Wohnung zum Verkauf renoviert in Ashdod von 154 m2 mit Keller in "HE" in der Nähe von Geschäften, Schulen, Synagogen, Bus
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Aschkelon, Israel
von
$959,920
Agamim Quarter - Magnificent 5-Zimmer-Penthouse mit großer Terrasse
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Duplex Penthouse zu verkaufen in Ashdod : Großes Wohnzimmer und Küche mit Blick auf eine Terrasse von 18m2 mit Blick auf den Park, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer und WC, auf dem Boden große Terrasse, Elternsuite mit Ankleideraum und Ein Keller und ein Parkplatz vervollständigen diese Immobilie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen