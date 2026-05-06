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Wohnquartier A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35526
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 155

Über den Komplex

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Zum Verkauf, ein paar Minuten zu Fuß vom Meer und in der Nähe des Hilton Hotel, im alten Norden von Tel-Aviv: schöne 4 Zimmer Duplex, eine Fläche von 118 m2 mit einer Terrasse von 20 m2. Wohnung mit dem luxuriösesten Standard, völlig neu, mit Standard-Parkplatz. Voll möbliert, einschließlich aller Miele Möbel und Geräte, und vieles mehr. Preis auf Anfrage. Für weitere Details im privaten Bereich, Aya

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Tel-Aviv, Israel
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