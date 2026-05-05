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Wohnquartier Projet rue daniel bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 36343
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

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Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf die Qualität der Konstruktion, eine luxuriöse Lobby, angelegte Grünflächen und unmittelbare Nähe zu Parks, Strand, Schulen, öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Lieferung geplant für September 2027. Begünstigte Bedingungen: 20% bei der Unterzeichnung – Balance bei der Übergabe von Schlüsseln oder je nach Fortschritt. Das Gebäude: • Modernes High-End-Steingebäude • Elegante Eingangshalle und 2 Lifte • Vorsichtige Landschaftsgestaltung • Tiefgarage Die Wohnungen: • Sonnenterrassen • Qualitätsausrüstung • Vorbereitung für die zentrale Klimaanlage • Moderne Küche mit Quarzarbeitsplatte

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