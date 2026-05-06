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Wohnquartier La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Aschdod, Israel
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ID: 36058
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

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Die seltene Perle!! Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf in Marina mit herrlichem Blick auf das Meer von Ashdod im 7. Stock. Ein Parkplatz und ein Keller von 8 m2 vervollständigen diese Immobilie mit einem sicheren Wert. 2 Schritte vom Strand entfernt befindet sich die Synagoge in der Nähe von Cafés und Restaurant sowie einem Supermarkt. Luxus-Residenz mit Fitnessraum, Hamam, Sauna... 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabat. Eine besonders angenehme Ferienwohnung mit Panoramablick auf das Meer

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Aschdod, Israel
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