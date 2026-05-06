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Wohnquartier Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Chadera, Israel
von
$914,600
06.05.26
$914,600
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ID: 35779
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

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RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in einem Neubau, im Hadera Seaside Distrikt, in Givat Olga, Menahem Begin Street! Eigenschaften: - 5 Stücke von ca. 120 m2 - Zwei Melpeset! 14 und 6 m2 - Ein schöner Wohnraum mit schöner Verteilung - Eine Elternsuite - 3 Kinderzimmer (einschl. - 3 Toiletten, 2 Badezimmer - 2. Stock von 8 - Aufzug, Klimaanlage - Zwei Parkplätze! Neben dem renommierten Jacob's Hotel und seinem wunderbaren Spa, dem Strand, den Synagogen, ein paar Minuten vom Handelsdorf Moul Ha'Hof und in der Nähe des Bahnhofs und der Straßen. Unglaubliche Investitionen! Premium-Vermietung! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rahel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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