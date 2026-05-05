Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

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Suchen Sie ein neues Projekt in Netanya? Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben. Das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einem der gefragtesten Standorte von Netanya.
Projektcharakter:
- Moderne Architektur des Wohnturms
- Hohe Leistung mit Lobby dekoriert von Designer
- 2 ultraschnelle und moderne Aufzüge inklusive chabbatic
- Jede Wohnung ist mit einem unterirdischen Parkplatz verkauft
- Weiße Aluminium Außenbeschichtung
- Baubeginn
- Lieferung Mai/Juni 2025
- Bankgarantie
Merkmale der Wohnung :
- Fliesen im ganzen Haus 80x80
- Zentrale Klimaanlage
- Hochwertige Badezimmermöbel
- Anschlussventil
- Qualität Innentüren
- Kundenspezifische Küche
- WC ausgesetzt
- Elektrische Geschäfte im ganzen Haus
- 2-Zimmer-Wohnung 60 m2+20m2
- 4 Zimmer Wohnung Seite 110m2+22m2
- Beeindruckende Aussicht auf die Kikar und das Meer
Besuchen Sie Ihre zukünftige Wohnung!
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Netanja, Israel
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