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Wohnquartier Programme neuf 1585 sans indexation

Netivot, Israel
von
$425,880
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ID: 36465
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

Über den Komplex

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Neues Programm in der neuen Nachbarschaft von Netivot. Unvorhergesehene Zahlungsbedingungen. Drei Jahre Bau. Keine Indexierung.

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Netivot, Israel
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