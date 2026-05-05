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Wohnquartier A vendre appartement a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36385
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Gavish

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Zu verkaufen Wohnung in Ashdod "Residence Costa del sol" 4 Zimmer "KING" mit Balkon auf dem Meer, geräumig, Keller, Klimaanlage, Parkplatz... in Ashdods schönste Residenz mit SPA, Fitnessraum, Schwimmbad, Sauna....

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Aschdod, Israel
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