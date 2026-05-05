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Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Aschkelon, Israel
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ID: 36463
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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a Agamim, Penthouse 5 Zimmer mit 130 m2 Wohnfläche + 70 m2 Terrasse. kleines Gebäude mit 2 Besitzern zu machen. sehr investierte Penthouse, Pergola von 60 m2 komplett elektrisch. Keller und 2 Parkplätze. sehr nettes Geschäft

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Aschkelon, Israel
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