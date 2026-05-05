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Wohnquartier 2 pieces a vendre excellent investissement

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36290
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh, 65

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Zu verkaufen in der Nähe von Frishman. 2 Zimmer von 36m2, 2. Stock. Derzeit 5.000 gemietet. Nahe am Strand. Preis: NIS 2 500 000.

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Tel-Aviv, Israel
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